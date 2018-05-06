У «Борисполі» пасажир намагався вивезти до ЄС культурні цінності

Прокуратура внесла клопотання до суду про арешт вилучених речей, також готується клопотання про їх експертизу

У столичному аеропорту «Бориспіль» 50-річний чоловік намагався вивезти з України до Євросоюзу культурні цінності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. У чоловіка вилучили металеві браслети, металеву, вигнуту в вигляді підкови, частину зброї, нашийну прикрасу, 12 різних залізних, пошкоджених іржею,



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Вилучені культурні цінності

Прокуратура внесла клопотання до суду про арешт вилучених речей, також готується клопотання про їх експертизу

У столичному аеропорту «Бориспіль» 50-річний чоловік намагався вивезти з України до Євросоюзу культурні цінності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

У чоловіка вилучили металеві браслети, металеву, вигнуту в вигляді підкови, частину зброї, нашийну прикрасу, 12 різних залізних, пошкоджених іржею, фрагментів ручної вогнепальної зброї.

Прокуратура внесла клопотання до суду про арешт вилучених речей, також готується клопотання про їх експертизу.

За цим фактом розпочали досудове розслідування за статтею 15 та 201 Кримінального кодексу (закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей).

До слова, раніше прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку.