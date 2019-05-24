У «Борисполі» побудують автостанцію за 30 млн грн



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Проект автостанції передбачає 16 автобусних платформ з пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує оголосити тендер на будівництво нової автостанції поряд з терміналом D до кінця 2019 року.

Про це повідомив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко на прес-конференції в «Борисполі», передає ЦТС.

«На підході - будівництво нової сучасної автостанції. Вона буде побудована на місці діючого паркувального майданчика P1. Зараз вже підписаний контракт на проектування. Ми сподіваємося, що протягом двох місяців отримаємо державну експертизу і готовий проект і почнемо в цьому році тендерні процедури», - сказав Зубко.

Термін будівництва складе 12 місяців.

За словами Зубка, попередньо проект автостанції передбачає 16 автобусних платформ з пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину. На автостанції передбачено місця для очікування, кімнати матері і дитини, кафе, кімнати відпочинку.

Загальна площа автостанції складе близько 500 кв. м, а орієнтовна вартість будівництва - 30 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту «Бориспіль» визначилися, де саме буде побудована нова автостанція - вона буде перебувати безпосередньо біля залізничної платформи, куди зараз приїжджають поїзди, що з'єднують аеропорт з Центральним залізничним вокзалом Києва.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту відкрився багаторівневий паркінг.