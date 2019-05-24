  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Борисполі» побудують автостанцію за 30 млн грн

    • Розсилка
    У «Борисполі» побудують автостанцію за 30 млн грн

    Проект автостанції передбачає 16 автобусних платформ з пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує оголосити тендер на будівництво нової автостанції поряд з терміналом D до кінця 2019 року.

    Про це повідомив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко на прес-конференції в «Борисполі», передає ЦТС.

    «На підході - будівництво нової сучасної автостанції. Вона буде побудована на місці діючого паркувального майданчика P1. Зараз вже підписаний контракт на проектування. Ми сподіваємося, що протягом двох місяців отримаємо державну експертизу і готовий проект і почнемо в цьому році тендерні процедури», - сказав Зубко.

    Читайте також

    Термін будівництва складе 12 місяців.

    За словами Зубка, попередньо проект автостанції передбачає 16 автобусних платформ з пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину. На автостанції передбачено місця для очікування, кімнати матері і дитини, кафе, кімнати відпочинку.

    Загальна площа автостанції складе близько 500 кв. м, а орієнтовна вартість будівництва - 30 млн гривень.

    Раніше повідомлялося, що в аеропорту «Бориспіль» визначилися, де саме буде побудована нова автостанція - вона буде перебувати безпосередньо біля залізничної платформи, куди зараз приїжджають поїзди, що з'єднують аеропорт з Центральним залізничним вокзалом Києва.

    Нагадаємо, 23 травня в аеропорту відкрився багаторівневий паркінг.

    Читайте також
    Аеропорт Бориспіль будівництво аеропорт тендер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ