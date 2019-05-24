У «Борисполі» побудують автостанцію за 30 млн грн
-
Розсилка
Проект автостанції передбачає 16 автобусних платформ з пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує оголосити тендер на будівництво нової автостанції поряд з терміналом D до кінця 2019 року.
Про це повідомив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко на прес-конференції в «Борисполі», передає ЦТС.
«На підході - будівництво нової сучасної автостанції. Вона буде побудована на місці діючого паркувального майданчика P1. Зараз вже підписаний контракт на проектування. Ми сподіваємося, що протягом двох місяців отримаємо державну експертизу і готовий проект і почнемо в цьому році тендерні процедури», - сказав Зубко.
Термін будівництва складе 12 місяців.
За словами Зубка, попередньо проект автостанції передбачає 16 автобусних платформ з пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину. На автостанції передбачено місця для очікування, кімнати матері і дитини, кафе, кімнати відпочинку.
Загальна площа автостанції складе близько 500 кв. м, а орієнтовна вартість будівництва - 30 млн гривень.
Раніше повідомлялося, що в аеропорту «Бориспіль» визначилися, де саме буде побудована нова автостанція - вона буде перебувати безпосередньо біля залізничної платформи, куди зараз приїжджають поїзди, що з'єднують аеропорт з Центральним залізничним вокзалом Києва.
Нагадаємо, 23 травня в аеропорту відкрився багаторівневий паркінг.