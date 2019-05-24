У «Борисполі» відкрився багаторівневий паркінг з фудзонами і зарядками для електрокарів



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Багаторівневий паркінг біля терміналу D в Борисполі Фото: Іван Лях

Паркінг - один із найдорожчих в аеропорту

23 травня у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» почав працювати чотирьохповерховий паркінг навпроти терміналу D, розрахований на 1019 паркомісць. Його загальна площа 40 тис. кв. м.

Паркінг з'єднаний дворівневим пішохідним переходом з терміналом D. «Перший поверх буде відданий прокатним компаніям, на другому буде 30 зарядок для електрокарів», - розповів 112.ua комерційний директор аеропорту Георгій Зубко. Наразі зарядки встановлюють. Вартість їх використання поки невідома.

В будівлі паркінгу заплановано розміщення точок легкого фуду. Вона обладнана сучасною автоматизованою системою управління, аналогічне обладнання використовується в аеропортах Відня, Heathrow (Лондон), Гонконгу, Dubai International Airport і Schiphol (Нідерланди). Передбачена індикація вільних паркомісць, система відеоспостереження, розпізнавання автомобільних номерів і водія.

За словами Зубка, найдорожча ціна наявного паркінгу в «Борисполі» – 40 грн/год. На багаторівневому паркінгу діятиме тариф 30 грн за годину та 300 грн за добу.

Як повідомлялося, перші 10 хвилин на парковці будуть безкоштовними, а з 11-ї хвилини буде стягуватися повна погодинна оплата.

Таким чином, багаторівневий паркінг навпроти терміналу D буде одним з найдорожчих на території аеропорту.

Всього в аеропорту «Бориспіль» функціонує 12 комерційних паркінгів – загальна кількість паркомісць становить 3200. Цієї кількості з урахуванням зростаючого пасажиропотоку вже не вистачає, зазначив Зубко. Він уточнив, що з урахуванням нового багаторівневого паркінгу кількість паркомісць перевищить 4 тис.

Після введення другої черги паркінгу додасться ще 1020 паркомісць. Заплановано також чотири поверхи, розташованих дзеркально від паркінгу першої черги. З урахуванням введення другої черги загальна площа багаторівневого паркінгу збільшиться до 70 тис. кв. м.

Зубко не уточнив, коли саме буде завершена друга черга, зазначивши, що потрібна тривала тендерна процедура, яка займе 3-4 місяці. «Швидше за все, в нинішньому будівельному сезоні аеропорт вже не встигне розпочати будівництво. Побудувати другу чергу можна за два будівельні сезони», - сказав комерційний директор.

Нагадаємо, 31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.

Аеропорт «Бориспіль» підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.

Новий багаторівневий паркінг напроти терміналу D побудований за кошти аеропорту «Бориспіль». Він споруджувався з 2011 року.