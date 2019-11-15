Пасажири найдовшого в історії авіарейсу розповіли, як провели 19 годин у повітрі



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Пасажирів, зокрема, попросили виконати серію аеробних вправ, в тому числі присідання і розтяжку, а потім прогулятися по проходах вздовж крісел

Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Qantas Airlines вилетів з Лондона до Сіднея і побив рекорд найдовшого в історії безпосадочного авіарейсу

Пасажири літака австралійської авіакомпанії Qantas Airlines, який скоїв найдовший в історії безпосадочний рейс, поділилися враженнями від подорожі.

Про це в п'ятницю, 15 листопада, пише Daily Mail.

За словами учасників польоту, в першу чергу їх здивувало те, що бортпровідники подали вечерю замість сніданку, незважаючи на те що борт вилетів з Англії рано вранці. Зокрема, їм запропонували сендвічі зі стейком, суп і вино.

Фізіолог Корінн Кайо пояснила, що особливий графік прийому їжі був пов'язаний з тим, що рейс виконувався по сіднейському часу. З цієї ж причини, наприклад, в салоні літака незабаром після зльоту вимкнули світло і імітували ніч, хоча в Європі в цей час був день. Таким чином, за словами Кайо, людям було простіше адаптуватися до нових умов.

Крім того, пасажирів попросили виконати серію аеробних вправ, в тому числі присідання і розтяжку, а потім прогулятися по проходах вздовж крісел. Фізіологи вважають, що це допомагає значно знизити ризик тромбозу. Нарешті, мандрівники залишилися під враженням від того, що за час польоту змогли побачити два світанки.

«Я відчуваю себе фантастично і дійсно добре. Чесно кажучи, набагато краще, ніж зазвичай », - поділився один з учасників проекту. Інший оцінив політ як чудовий і зауважив, що «навіть у екіпажу були «мурашки по шкірі». Ще один пасажир назвав подорож забавною і дивною.

Як уточнює видання, авіакомпанія розглядала політ в тому числі в якості своєрідного «тесту на витривалість», щоб з'ясувати, чи впораються пасажири і члени екіпажу з його тривалістю.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Qantas Airlines вилетів з Лондона до Сіднея і пробув в повітрі 19 годин 19 хвилин, таким чином побивши рекорд найдовшого в історії безпосадочного авіарейсу. Його маршрут проходив над 11 країнами, включаючи Великобританію, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Білорусь, Росію, Казахстан, Китай, Філіппіни і Індонезію.