У «Борисполі» в українки виявили годинник вартістю в 1 млн грн

Обмеження почнуть діяти з 8 листопада

В аеропорту «Бориспіль» митники виявили в українки золотий з діамантами годинник вартістю понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Державна митна служба у Телеграмі.

«Розкішний швейцарський жіночий годинник бренду Breguet моделі Reine de Naples із золота, інкрустований діамантами, виявили співробітники Київської митниці у нашої співвітчизниці, яка повернулася додому через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом зі Стамбула», – ідеться у повідомленні.

Митники виявили коштовний годинник в ручній поклажі під час вибіркової перевірки пасажирів у «зеленому коридорі».

«Згідно з наявними у пассажирки товарними чеками, вартість годинника становить 39,5 тисяч швейцарських франків. В перерахунку – 36,8 тисяч євро, що майже в 37 разів перевищує норму, встановлену для безмитного ввезення товарів через авіаційні пункти пропуску», – зазначили у Держприкордонслужбі.

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) Митного кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин, обіг якого обмежено та стосовно якого в Україні встановлюються заходи контролю.