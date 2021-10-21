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    У «Борисполі» в українки виявили годинник вартістю в 1 млн грн

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    Вартість годинника становить 39,5 тис. швейцарських франків - У «Борисполі» в українки виявили годинник вартістю в 1 млн грн
    Вартість годинника становить 39,5 тис. швейцарських франків
    Фото: ДМСУ

    Обмеження почнуть діяти з 8 листопада

    В аеропорту «Бориспіль» митники виявили в українки золотий з діамантами годинник вартістю понад 1 млн грн.
    Про це повідомляє Державна митна служба у Телеграмі.

    «Розкішний швейцарський жіночий годинник бренду Breguet моделі Reine de Naples із золота, інкрустований діамантами, виявили співробітники Київської митниці у нашої співвітчизниці, яка повернулася додому через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом зі Стамбула», – ідеться у повідомленні.

    Митники виявили коштовний годинник в ручній поклажі під час вибіркової перевірки пасажирів у «зеленому коридорі».

    «Згідно з наявними у пассажирки товарними чеками, вартість годинника становить 39,5 тисяч швейцарських франків. В перерахунку – 36,8 тисяч євро, що майже в 37 разів перевищує норму, встановлену для безмитного ввезення товарів через авіаційні пункти пропуску», – зазначили у Держприкордонслужбі.

    За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) Митного кодексу України.

    Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин, обіг якого обмежено та стосовно якого в Україні встановлюються заходи контролю.

    Теги: СБУ Аеропорт Бориспіль аеропорт Державна митна служба
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    У «Борисполі» в українки виявили годинник вартістю в 1 млн грн