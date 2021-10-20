СБУ показала докази хабарництва депутата Полтавської міськради

За версією слідства, депутат зі своїм спільником хотіли за дозвільну документацію отримати від місцевого підприємця $5 тисяч

Депутат вже вийшов з СІЗО під заставу у майже 700 тис. грн

Співробітники СБУ оголосили про підозру посадовій особі і депутату Полтавської міської ради від партії «За майбутнє» Євгену Диканю. Фігурантів підозрюють в організації корупційної схеми під час видачі дозвільних документів на будівництво і благоустрій, повідомляє пресслужба СБУ.

«СБУ викрила зловмисників на початку вересня... В разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створити перешкоди», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за дозвільні документи фігуранти хотіли отримати $5 тисяч.

У спецслужбі є аудіо- та відеозаписи, що підтверджують корупційну схему. Так, були зафіксовані зустрічі підозрюваних з підприємцем, у якого вимагали неправомірну вигоду.

Депутату міськради обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 681 тисячу гривень. За нього внесли заставу, і фігурант перебуває на волі.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

Правоохоронці вважають, що депутат разом із посадовцем одного з управлінь Полтавської міської ради вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво та благоустрій. Тим, хто відмовлявся, вони погрожували створенням перешкод у веденні бізнесу.