  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    СБУ показала докази хабарництва депутата Полтавської міськради

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За версією слідства, депутат зі своїм спільником хотіли за дозвільну документацію отримати від місцевого підприємця $5 тисяч - СБУ показала докази хабарництва депутата Полтавської міськради
    За версією слідства, депутат зі своїм спільником хотіли за дозвільну документацію отримати від місцевого підприємця $5 тисяч
    фото: zmist.pl.ua

    Депутат вже вийшов з СІЗО під заставу у майже 700 тис. грн

    Співробітники СБУ оголосили про підозру посадовій особі і депутату Полтавської міської ради від партії «За майбутнє» Євгену Диканю. Фігурантів підозрюють в організації корупційної схеми під час видачі дозвільних документів на будівництво і благоустрій, повідомляє пресслужба СБУ.

    «СБУ викрила зловмисників на початку вересня... В разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створити перешкоди», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що за дозвільні документи фігуранти хотіли отримати $5 тисяч.

    У спецслужбі є аудіо- та відеозаписи, що підтверджують корупційну схему. Так, були зафіксовані зустрічі підозрюваних з підприємцем, у якого вимагали неправомірну вигоду.

    Депутату міськради обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 681 тисячу гривень. За нього внесли заставу, і фігурант перебуває на волі.

    Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

    Правоохоронці вважають, що депутат разом із посадовцем одного з управлінь Полтавської міської ради вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво та благоустрій. Тим, хто відмовлявся, вони погрожували створенням перешкод у веденні бізнесу.

    Читайте також: Із зали суду забрала «швидка». В Полтаві обрали запобіжний захід депутату міськради
    Теги: Полтава СБУ міськрада депутат корупція в Україні хабар місцева влада документи За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ показала докази хабарництва депутата Полтавської міськради