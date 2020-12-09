У «Борисполі» затримано контрабанду елітного тютюну для кальяну

Відправлення прямували з м. Сан-Дієго до Харкова

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» спільна міжвідомча група зі співробітників оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», Служби безпеки України та митниці викрила переміщення партії елітного тютюну для кальяну.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Зокрема, у відділенні міжнародних поштових відправлень в аеропорту «Бориспіль» виявлено два поштових відправлення вагою 10 кг, що прямували з м. Сан-Дієго (США) до Харкова. У посилках знаходилося 100 упаковок елітного тютюну для кальяну. Попередня сума оцінки курива склала близько 30 тис. грн.

На цей час проводяться перевірочні заходи.

Представники митниці склали протокол про порушення митних правил.

Нещодавно у аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували спробу ввезення громадянином Вірменії тютюнових виробів з порушенням митних правил. В іноземця виявлено 50 блоків елітних вірменських цигарок.

6 грудня правоохоронці виявили у валізі громадянина Великої Британії, що летів до Лондона, майже 150 блоків тютюнових виробів.