У «Борисполі» прикордонники «завернули» двох іноземців із георгіївською стрічкою

У громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка

Громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України до Берліна зворотним рейсом

Сьогодні, 4 грудня, у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом із Берліна. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» мету свого візиту.

Крім того, у громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин.

Після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

Як відомо, закон про заборону георгіївської стрічки був прийнятий Верховною Радою України 16 травня 2017 року.

Закон доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, що встановлює відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

Згідно з документом, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки чи її зображення передбачають штраф від 50 до 150 (850–2550 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.

Такі ж дії вчинені повторно протягом року після адміністративного стягнення, а також виготовлення або поширення георгіївської стрічки чи її зображення передбачають штраф від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб та з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення, у всіх випадках.