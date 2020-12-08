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    Як пандемія вдарила по «Борисполю»: робота аеропорту в цифрах

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    У листопаді 2020 року&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo; обслужив 303 тис. пасажирів - Як пандемія вдарила по «Борисполю»: робота аеропорту в цифрах
    У листопаді 2020 року «Бориспіль» обслужив 303 тис. пасажирів
    Фото з відкритих джерел

    Пасажиропотік аеропорту серйозно знизився

    За 11 місяців 2020 року пасажиропотік міжнародного аеропорту «Бориспіль» склав 4,834 млн мандрівників. Це на 66% нижче, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

    У листопаді 2020 року через аеропорт «Бориспіль» подорожувало 303,399 тис. пасажирів, що на 73,3% менше, ніж у листопаді минулого року.

    Також за 11 місяців цього року «Бориспіль» обслужив 448,7 тис. трансферних пасажирів, що на 85,4% менше, ніж минулого року.

    За січень-листопад цього року в «Борисполі» було 43275 рейсів, що на 57,9% менше ніж за аналогічний період минулого року.

    Статистичні дані аеропорту
    Статистичні дані аеропорту

    За 10 місяців 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 4,530 млн пасажирів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пасажирів зменшилась на 65%.

    До слова, після призначення Павла Рябікіна керівником Державної митної служби України новим тимчасовим очільником Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» став Олег Струк.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль аеропорт епідемія коронавірус
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