Як пандемія вдарила по «Борисполю»: робота аеропорту в цифрах

Пасажиропотік аеропорту серйозно знизився

За 11 місяців 2020 року пасажиропотік міжнародного аеропорту «Бориспіль» склав 4,834 млн мандрівників. Це на 66% нижче, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

У листопаді 2020 року через аеропорт «Бориспіль» подорожувало 303,399 тис. пасажирів, що на 73,3% менше, ніж у листопаді минулого року.

Також за 11 місяців цього року «Бориспіль» обслужив 448,7 тис. трансферних пасажирів, що на 85,4% менше, ніж минулого року.

За січень-листопад цього року в «Борисполі» було 43275 рейсів, що на 57,9% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Статистичні дані аеропорту

За 10 місяців 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 4,530 млн пасажирів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пасажирів зменшилась на 65%.

До слова, після призначення Павла Рябікіна керівником Державної митної служби України новим тимчасовим очільником Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» став Олег Струк.