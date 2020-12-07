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    Тютюнова оборудка провалилась: у «Борисполі» у британця виявили півтори сотні блоків цигарок

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    Правоохоронці виявили у валізах іноземця 149 блоків тютюнових виробів&nbsp; - Тютюнова оборудка провалилась: у «Борисполі» у британця виявили півтори сотні блоків цигарок
    Правоохоронці виявили у валізах іноземця 149 блоків тютюнових виробів 
    Фото: Держприкордонслужба

    Підприємливий британець відмовився від польоту після вилучення в нього незадекларованих тютюнових виробів

    У неділю, 6 грудня, в аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з митниками та Нацполіцією ініціювали вибірковий огляд кількох валіз, під час якого були виявлені незадекларовані майже 150 блоків тютюнових виробів.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Багаж, оформлений на одного з громадян Великобританії, мав планомірно завантажитись у літак рейсом Київ – Франкфурт – Лондон і попрямувати до столиці Об’єднаного Королівства. Однак результати перевірки докорінно змінили плани підприємливого мандрівника.

    Під час огляду валіз правоохоронці виявили товари, які громадянин намагався приховати від прикордонно-митного контролю, а це – 149 блоків тютюнових виробів (1490 пачок сигарет).

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    Тютюнова оборудка провалилась: у «Борисполі» у британця виявили півтори сотні блоків цигарок
    Тютюнова оборудка провалилась: у «Борисполі» у британця виявили півтори сотні блоків цигарок
    Тютюнова оборудка провалилась: у «Борисполі» у британця виявили півтори сотні блоків цигарок
    Тютюнова оборудка провалилась: у «Борисполі» у британця виявили півтори сотні блоків цигарок
    Тютюнова оборудка провалилась: у «Борисполі» у британця виявили півтори сотні блоків цигарок

    Зрештою незадекларовані тютюнові вироби правоохоронці вилучили. Стосовно підприємливого британця внесли повідомлення до ЄРДР.

    Збагнувши провал своєї тютюнової оборудки, мандрівник від рейсу відмовився.

    Нещодавно у аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували спробу ввезення громадянином Вірменії тютюнових виробів з порушенням митних правил. В іноземця виявлено 50 блоків елітних вірменських цигарок.

    Теги: прикордонники митниця Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль іноземці тютюнові вироби
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