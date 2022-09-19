У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації
Тіла двох людей у цивільному одязі вивили біля Ворзеля
У понеділок, 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє міськрада Бучі у Facebook.
За даними відомства, тіла двох людей у цивільному одязі знайшли учасники Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 біля Варшавської траси у районі селища Ворзель.
Інші подробиці та особливі прикмети загиблих не повідомляють, лише припускають, що це жертви російської агресії.
На місце було викликано наряд Національної поліції.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.
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