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У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації
Бучанські добровольці вздовж Варшавської траси виявили останки двох людей
фото з відкритих джерел

Тіла двох людей у цивільному одязі вивили біля Ворзеля

У понеділок, 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє міськрада Бучі у Facebook.

За даними відомства, тіла двох людей у цивільному одязі знайшли учасники Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 біля Варшавської траси у районі селища Ворзель.

У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації фото 1

Інші подробиці та особливі прикмети загиблих не повідомляють, лише припускають, що це жертви російської агресії.

У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації фото 2

На місце було викликано наряд Національної поліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

Читайте також: Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
Теги: Київщина війна Буча Україна

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