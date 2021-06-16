У будинку в центрі Києва рухнула підлога (фото, відео)

П'яний чоловік провалився під підлогу у підвал

У середу, 16 червня, у будинку на вулиці Бульварно-Кудрявській, 45Б у центрі Києва рухнула підлога. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Це сталося у квартирі на першому поверсі, що видавалась комунальним працівникам.

Мешканці будинку розповіли, що люди, які проживають у цій квартирі, ведуть антисоціальний образ життя: чоловік і жінка зловживають алкогольними напоями.

У вівторок ввечері вони також випивали, а сьогодні жінка повідомила до поліції про зникнення чоловіка. Насправді чоловік провалився у ванній кімнаті під підлогу і впав у підвал.

З’ясувалося, що дирка у підлозі була вже давно, але саме тепер чоловік провалився в неї. Він пролежав у підвалі всю ніч. Сьогодні рятувальники дістали його з підвалу та передали лікарям швидкої допомоги, які шпиталізували чоловіка до лікарні.

Нагадаємо, 29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

Наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.