Киянин влаштував город на балконі. Прибудову, що обвалилась, демонтували (фото)

Стеля балкона не витримала ваги майже 1 тонни ґрунту

Рятувальники аварійно-рятувальної служби «Київська службу порятунку» та Головного управління ДСНС в Києві оперативно провели демонтаж небезпечних саморобних прибудов та зруйнованого даху балкона в багатоповерховому будинку на вулиці Архітектора Вербицького (Дарницький район). Фахівці залучили спеціальну пожежно-рятувальну техніку та обладнання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Нагадаємо, 10 червня на вулиці Вербицького на шостому поверсі дев’ятиповерхівки обвалився дах балкона.

Сталося це через прикріплені до нього торси, які утримували велику й тяжку навісну конструкцію, наповнену землею: господар квартири розвів на балконі цілий город – вирощував полуницю. Стеля не витримала ваги майже 1 тонни ґрунту, що наповнював суцільну «грядку», й обвалилася. Ніхто із сусідів та перехожих не постраждав.

«На жаль, ми вкотре стали свідками того, що надзвичайні події та ситуації у нашому місті трапляються через людський фактор, – зауважив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. – Хтось проводить небезпечні ремонтні роботи у своїх помешканнях чи облаштовує на балконах небезпечні й ненадійні конструкції та прибудови. Звертаюся до киян із проханням бути відповідальними власниками майна. Не створюйте передумов для виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть вашій безпеці та безпеці інших».

Нагадаємо, 29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.