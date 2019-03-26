У будівлі Київського річкового вокзалу проводитимуть кінопокази і виставки



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Київському річковому порту вже більш як 120 років Фото: Олександр Яремчук, Сегодня

Розпочалася реконструкція будівлі Київського річкового вокзалу

Будівлю Київського річкового вокзалу на Поштовій площі почали оновлювати. Тут хочуть проводити кінопокази, арт-виставки та презентації книг, а з приміщення, побудованого в 60-х роках ХХ століття, можна буде спуститися на набережну.

Як повідомляють в річпорту, вони збережуть всю внутрішню обробку будівлі, пише «Сегодня».

«Наразі всі роботи проводяться власними коштами підприємства. Внутрішній простір вже звільнили від сміття. Відновлюємо системи водопостачання, електромережі, встановлюємо охорону та відеоспостереження. Будуть замінені фасадні вікна та двері, встановлені комунікації. В планах зберегти всі внутрішні фрески, задля цього будуть залучені професійні митці», - розповіли в порту.

Коли саме будівлю планують відкрити для відвідувачів, поки не повідомляється.

Нагадаємо, в 2017 році Київському річковому порту виповнилося 120 років. Влітку 1897 року в Києві почалося будівництво нової гавані, названої на честь імператора Миколи II. Після освячення до першої чавунної причальної тумби була прикріплена металева дошка з написом про цю подію. А київському генерал-губернатору Ігнатьєву на пам'ять вручили срібну кирку. Він же першим повернув ручку електричного приводу у землечерпальній машині «Дніпровська-2», яка почала рити нову гавань. Через два роки вона була відкрита з лінією причалу в 3156 метрів, одна з найбільших в Російській імперії.