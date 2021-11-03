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    У центрі Києва чергують вибухотехніки та нацгвардійці (фото)

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    На акції протесту чергують правоохоронці - У центрі Києва чергують вибухотехніки та нацгвардійці (фото)
    На акції протесту чергують правоохоронці
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські забезпечують правопорядок у центральній частині міста

    У центрі Києва, де сьогодні відбувається акція антивакцинаторів, представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків.

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    У центрі Києва чергують вибухотехніки та нацгвардійці (фото)
    У центрі Києва чергують вибухотехніки та нацгвардійці (фото)

    Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

    У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.

    Через перекриття вулиць змінено рух автобусів і тролейбусів у центрі Києва.

    Нагадаємо, 19 жовтня біля Верховної Ради України теж відбувся мітинг проти вакцинації дітей та проти вакцинації від коронавірусу.

    30 вересня противники вакцинації від коронавірусу вийшли на акцію протесту в Києві. Колона з кількох сотень людей пройшла вулицею Великою Васильківською.

    Читайте також: Останній бій антивакцинаторів. Методи обману
    Теги: Національна поліція України Верховна Рада Київ протести у Києві вакцинація
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    У центрі Києва чергують вибухотехніки та нацгвардійці (фото)