У центрі Києва чергують вибухотехніки та нацгвардійці (фото)

Поліцейські забезпечують правопорядок у центральній частині міста

У центрі Києва, де сьогодні відбувається акція антивакцинаторів, представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків.

Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.

Через перекриття вулиць змінено рух автобусів і тролейбусів у центрі Києва.

Нагадаємо, 19 жовтня біля Верховної Ради України теж відбувся мітинг проти вакцинації дітей та проти вакцинації від коронавірусу.

30 вересня противники вакцинації від коронавірусу вийшли на акцію протесту в Києві. Колона з кількох сотень людей пройшла вулицею Великою Васильківською.