У центрі Києва чергують вибухотехніки та нацгвардійці (фото)
Поліцейські забезпечують правопорядок у центральній частині міста
У центрі Києва, де сьогодні відбувається акція антивакцинаторів, представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків.
Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.
Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.
У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.
Через перекриття вулиць змінено рух автобусів і тролейбусів у центрі Києва.
Нагадаємо, 19 жовтня біля Верховної Ради України теж відбувся мітинг проти вакцинації дітей та проти вакцинації від коронавірусу.
30 вересня противники вакцинації від коронавірусу вийшли на акцію протесту в Києві. Колона з кількох сотень людей пройшла вулицею Великою Васильківською.