Антивакцинатори паралізували рух транспорту в центрі Києва (відео)
Через акцію протесту змінено рух громадського транспорту
У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.
Так, через мітингувальників тимчасово обмежено рух вулицею Грушевського.
Також антивакцинатори перекрили Паркову дорогу.
Наразі затори утворилися на центральних вулицях міста.
Крім того, «Київпастранс» повідомив про зміну руху автобусів № 24,55,62 та тролейбусів №38 по вул. Грушевського біля Кабміну та ст. м. «Арсенальна» – вул. Мазепи з причини перекриття руху мітингувальниками. На місце викликано поліцію.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.