Антивакцинатори паралізували рух транспорту в центрі Києва (відео)

Через акцію протесту змінено рух громадського транспорту

У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.

Так, через мітингувальників тимчасово обмежено рух вулицею Грушевського.

На мітинг прибувають учасники акції протесту Фото: glavcom.ua

Також антивакцинатори перекрили Паркову дорогу.

Наразі затори утворилися на центральних вулицях міста.

Дані Google Maps

Крім того, «Київпастранс» повідомив про зміну руху автобусів № 24,55,62 та тролейбусів №38 по вул. Грушевського біля Кабміну та ст. м. «Арсенальна» – вул. Мазепи з причини перекриття руху мітингувальниками. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.