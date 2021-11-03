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    Антивакцинатори паралізували рух транспорту в центрі Києва (відео)

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    Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського - Антивакцинатори паралізували рух транспорту в центрі Києва (відео)
    Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського
    Фото: РБК-Україна

    Через акцію протесту змінено рух громадського транспорту

    У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.

    Так, через мітингувальників тимчасово обмежено рух вулицею Грушевського.

    На мітинг прибувають учасники акції протесту Фото: glavcom.ua
    На мітинг прибувають учасники акції протесту Фото: glavcom.ua

    Також антивакцинатори перекрили Паркову дорогу.

    Наразі затори утворилися на центральних вулицях міста.

    Дані Google Maps

    Дані Google Maps

    Крім того, «Київпастранс» повідомив про зміну руху автобусів № 24,55,62 та тролейбусів №38 по вул. Грушевського біля Кабміну та ст. м. «Арсенальна» – вул. Мазепи з причини перекриття руху мітингувальниками. На місце викликано поліцію.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Читайте також: «Ні Covid- фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою (фото, відео)
    Теги: Верховна Рада Київ громадський транспорт дороги протести у Києві вакцинація коронавірус
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    Антивакцинатори паралізували рух транспорту в центрі Києва (відео)