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    Антивакцинаторка Савченко вийшла на мітинг у Києві (відео)

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    Надія Савченко підтримує заяви антивакцинаторів - Антивакцинаторка Савченко вийшла на мітинг у Києві (відео)
    Надія Савченко підтримує заяви антивакцинаторів
    Фото: скріншот із відео

    Надія Савченко вважає, що держава скоює злочин проти народу

    Колишня народна депутатка Надія Савченко у середу, 3 листопада, вийшла на мітинг антивакцинаторів, що проходить біля Верховної Ради. Вона записала відео та оприлюднила його на своїй сторінці у Facebook.

    Савченко зазначила, що підтримує заяви учасників акції та вважає, що «держава скоює злочин проти народу», «наругу над правами людини».

    Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

    У центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.

    Через перекриття вулиць змінено рух автобусів і тролейбусів у центрі Києва.

    Нагадаємо також, що нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.

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    Теги: Надія Савченко Київ протести у Києві вакцинація коронавірус
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    Антивакцинаторка Савченко вийшла на мітинг у Києві (відео)