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    Думки вголос

    Останній бій антивакцинаторів. Методи обману

    Для людини у віці 60-69 років шанс померти без вакцинації ще вищий &ndash;&nbsp;у 9 разів - Останній бій антивакцинаторів. Методи обману
    Для людини у віці 60-69 років шанс померти без вакцинації ще вищий – у 9 разів
    фото з відкритих джерел

    Черговий фейк від противників вакцинації

    Антивакцинатори активно поширюють сирі дані з Великоританіії, де більшість померлих від Ковіду – вакциновані.

    Ось тред журналіста Sky News Еда Конвея, де він показує, що антивакцинатори є по суті просто маніпуляторами, бо незнайомі зі статистикою та із методами обробки сирих даних.

    Загалом, відповідно до його аналізу, враховуючи вік померлих, їх вакцинний статус, а також охоплення вакцинацією вікових групп, смертність (чи летальність, я не знаю, в чому різниця) серед вакцинованих 80+ річних скаладає 42,9%,а серед вакцинованих – 12,6%.

    Тобто без вакцинації шанс померти у 80-річного невакцинованого дідуся майже у 3,5 рази вищий за такого ж дідуся, але вакцинованого.

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    Останній бій антивакцинаторів. Методи обману
    Останній бій антивакцинаторів. Методи обману

    Для людини у віці 60-69 років шанс померти без вакцинації ще вищий – у 9 разів (смертність 6,4% у невакцинованих проти 0,7% у вакцинованих).

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    Джерело: блог Сергія Шкоденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: статистика Велика Британія вакцинація коронавірус
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    Останній бій антивакцинаторів. Методи обману