Останній бій антивакцинаторів. Методи обману

Для людини у віці 60-69 років шанс померти без вакцинації ще вищий – у 9 разів

Для людини у віці 60-69 років шанс померти без вакцинації ще вищий – у 9 разів

Черговий фейк від противників вакцинації

Антивакцинатори активно поширюють сирі дані з Великоританіії, де більшість померлих від Ковіду – вакциновані.

Ось тред журналіста Sky News Еда Конвея, де він показує, що антивакцинатори є по суті просто маніпуляторами, бо незнайомі зі статистикою та із методами обробки сирих даних.

Загалом, відповідно до його аналізу, враховуючи вік померлих, їх вакцинний статус, а також охоплення вакцинацією вікових групп, смертність (чи летальність, я не знаю, в чому різниця) серед вакцинованих 80+ річних скаладає 42,9%,а серед вакцинованих – 12,6%.

Тобто без вакцинації шанс померти у 80-річного невакцинованого дідуся майже у 3,5 рази вищий за такого ж дідуся, але вакцинованого.

Для людини у віці 60-69 років шанс померти без вакцинації ще вищий – у 9 разів (смертність 6,4% у невакцинованих проти 0,7% у вакцинованих).

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Джерело: блог Сергія Шкоденка

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