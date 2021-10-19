Антивакцинатори заполонили центр Києва: під Радою мітинг (фото)

В акції протесту беруть участь переважно люди похилого віку

Мітингувальники вважають, що вірусів не існує, а вакцинація – це геноцид

У вівторок, 19 жовтня, біля Верховної Ради України відбувається мітинг проти вакцинації дітей та проти вакцинації від коронавірусу.

Противники вакцинації колоною пройшли центром Києва, зупинилися біля будівлі столичної мерії, далі рушили до Майдану Незалежності та вулицею Грушевського піднялися до будівлі парламенту.

Серед мітингувальників переважно люди похилого віку. Всі вони без захисних масок. Дехто тримає в руках церковні хрести, ікони.

Люди стоять із плакатами, на яких, зокрема написано «Примусова вакцинація – це геноцид», «Примусова вакцинація – це медичний експеримент, який поза законом», «Стоп вакцинація! Вакцинація – сукупність семи смертних гріхів», «Стоп вакцинація! Моє тіло – боже діло!» тощо.

Нагадаємо, 30 вересня противники вакцинації від коронавірусу вийшли на акцію протесту в Києві. Колона з кількох сотень людей пройшла вулицею Великою Васильківською.

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні 18 жовтня зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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