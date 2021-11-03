«Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою (фото, відео)

Мітингувальники вважають геноцидом вакцинацію від коронавірусу

У середу, 3 листопада, біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу.

Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

Тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.

Нагадаємо, 19 жовтня біля Верховної Ради України теж відбувся мітинг проти вакцинації дітей та проти вакцинації від коронавірусу.

30 вересня противники вакцинації від коронавірусу вийшли на акцію протесту в Києві. Колона з кількох сотень людей пройшла вулицею Великою Васильківською.