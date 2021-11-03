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    «Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою (фото, відео)

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    Противники вакцинації стоять з плакатами біля парламенту - «Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою (фото, відео)
    Противники вакцинації стоять з плакатами біля парламенту
    Фото: Ян Доброносов/Facebook

    Мітингувальники вважають геноцидом вакцинацію від коронавірусу

    У середу, 3 листопада, біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу.

    Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Вони вимагають не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

    Тимчасово обмежено рух по вулиці Грушевського.

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    «Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою (фото, відео)
    «Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою (фото, відео)
    Фото: Ян Доброносов/Facebook

    Нагадаємо, 19 жовтня біля Верховної Ради України теж відбувся мітинг проти вакцинації дітей та проти вакцинації від коронавірусу.

    30 вересня противники вакцинації від коронавірусу вийшли на акцію протесту в Києві. Колона з кількох сотень людей пройшла вулицею Великою Васильківською.

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    Теги: Верховна Рада Київ протести у Києві вакцинація коронавірус
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    «Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою (фото, відео)