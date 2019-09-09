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    У Києві з’явилися ще дві велопарковки (фото)

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    <p>Нова локація Nextbike</p> - У Києві з’явилися ще дві велопарковки (фото)

    Нова локація Nextbike

    Фото: Oleksii Kushka, Facebook

    Киян спонукають пересідати на велосипеди

    Днями у Києві відкрилися ще дві велопарковки мережі Nextbike. Одна із них біля станції метро «Олімпійська», інша – біля БЦ Eleven у Солом'янському районі міста.

    Про це повідомив засновник мережі nextbike.ua Олексій Кушка. 

    «Орендарі бізнес-центру Eleven отримали альтернативний, екологічний транспорт - велосипеди Некстбайк, таким чином до бізнес-центру Eleven всі охочі можуть приїздити на велосипедах нашої мережі», - написав він.

    БЦ розташований біля мальовничого Солом'янського ландшафтного парку.

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    У Києві з’явилися ще дві велопарковки (фото)
    У Києві з’явилися ще дві велопарковки (фото)

    Як повідомлялося, у серпні була відкрита нова локація Nextbike, яка розташована за адресою пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б біля Адвокатське об'єднання «Український адвокат».

    Також у серпні було відкрито пункти велопрокату мережі Nextbike біля ТРЦ Gulliver, біля велопарковки з боку станції метро «Палац спорту». Ще одну локацію відкрито на ВДНГ.

    Крім того, повідомлялося про відкриття локації Nextbike у ЖК «Республіка». 

    Засновник сервісу Nextbike в Україні Олексій Кушка звернув увагу на те, що жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike.

    Нагадаємо, в липні в Києві біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з’явився пункт велопрокату мережі Nextbike. 

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