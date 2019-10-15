Проектування велосипедної доріжки вздовж Дніпра у Києві обійдеться у 1,8 млн грн



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Для велодоріжки використають асфальтобетон із розміткою холодним двокомпонентним пластиком

Розробники запропонують кілька варіантів прокладання велодоріжки

Комунальна корпорація «Київавтодор» 14 серпня за результатами тендера замовила ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» проектування велосипедної доріжки вздовж Набережного шосе за 1,8 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До травня 2020 року розроблять проектно-кошторисну документацію для будівництва велосипедної доріжки від Поштової площі до мосту Патона довжиною близько 4,8 км.

Виконавець запропонує кілька варіантів транспортно-пішохідної схеми. Для доріжки рекомендовано асфальтобетон із розміткою холодним двокомпонентним пластиком.

Проект передбачатиме вкритий плиткою відокремлений тротуар, безпечні переїзди, знаки, дорожній розділ, розмітку, світлодіодне зовнішнє освітлення, велопарковки, майданчики для відпочинку, прокату і сервісу, відеонагляд, покажчики, урни, благоустрій, озеленення, водовідвід, тактильну плитку, пониження бортів, а також резервні канали для прокладання кабелів без розривання готової велодоріжки. Крім того, за потреби запроектують дзеркала, світлофори, ремонт інженерних мереж та обмежувальні стовпчики для автомобілів.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі у 2,35 млн грн.

Харківський «Інститут проектування інфраструктури транспорту» на чолі із Сергієм Балесним належить кіпрській фірмі «Зігмал Лімітед» Сергія Разживіна з Латвії. За даними системи «YouControl», раніше переможцем володіла кіпрська фірма «Полеамор Холдінгз Лімітед» Жаклін Лафели з Мальти. А ще раніше він під назвою «Трансюжстройпроект» належав російському ТОВ УК «Трансюжстрой», великому підряднику залізниці Росії.

Закупівлю провели з п’ятої спроби. Раніше торги чотири рази скасовували з різних причин.

Джерело: Наші гроші