У центрі Києва на автомобіль із даху рухнула глиба снігу (відео)

Водій необачно припаркував автівку в небезпечній зоні біля будинку

23 лютого ввечері столичні патрульні отримали виклик на вулицю Шовковичну з приводу пошкодження автомобіля Hyundai.

Власник транспортного засобу пояснив, що припаркував автомобіль уранці, а ввечері виявив пошкодження стійки та дзеркала невідомого походження. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні зробили припущення, що такі пошкодження автомобіль отримав унаслідок падіння снігу.

Остаточно це підтвердилось після перегляду запису камери відеоспостереження. На записі видно, як вранці водій паркує автомобіль, заїхавши за межі встановленого огородження. А близько 11-ї ранку на автомобіль з будинку впав пласт снігу.

Заявник вирішив не писати заяву з даного приводу.

Правоохоронці нагадують водіям:

не залишайте автомобіль у місцях де є загроза падіння снігу та льодових наростів;

не їдьте за межі встановлених огорож та звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;

при виявленні бурульок, що висять на даху, необхідно звернутися до балансоутримувача будинку (у випадку ігнорування звернення, необхідно звертатись до Департаменту міського благоустрою КМДА).

Нагадаємо в понеділок, 22 лютого, в центрі Києва сталися два випадки падіння бурульок на людей.

Так на вулиці Ярославів Вал, 20 на жінку впала глиба льоду. 49-річна жінка отримала травми і шпиталізована до Київської міської клінічної лікарні №17.

Також крижана глиба впала на жінку на розі вулиць Прорізної та Паторжинського.

Крім того, 21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.

Жертвами бурульок і снігових глиб у столиці також стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.