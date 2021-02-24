У Львові брила льоду розтрощила автівку (відео)

За наслідки падіння снігу чи бурульок з даху відповідає балансоутримувач або власник будівлі

У вівторок, 23 лютого, у Львові постраждав автомобіль від льодяної брили, яка впала з даху будинку. Про це повідомив Олександр Пан на своїй сторінці в мережі Facebook.

Чоловік поскаржився на брили та лід, які нищать майно. Зазначається, що брила впала на вулиці Боберського, 19.

«Де комунальні служби, які звітували про звільнений від льоду дах? Лід падає з даху і нищить майно! Добре, що нікого не вбило!!!» – написав Пан.

Раніше камери відеоспостереження зафіксували, як 22 лютого на вулиці Прорізній у центрі Києва на жінку крижана глиба з даху будинку. На ньому видно, що жінка знехтувала огородженням біля будинку, пролізла під обмежувальною стрічкою і в небезпечній зоні на неї впала глиба снігу, поваливши з ніг.

Унаслідок температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння. Слід бути уважними перед тим, як пройти під дахом будинку, впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Також варто уважно вибирати місце для парковки автомобіля.

За наслідки падіння снігу чи бурульок з даху відповідає балансоутримувач або власник будівлі. Для того, щоб отримати відшкодування за пошкоджене майно, потрібно залишитися на місці аварії та дочекатися аварійного комісара або патрульних.

Зазначимо, 27 лютого в Україні прогнозують похолодання та снігопади. Синоптики передають «плюсову» температуру, але в середньому в межах +2+4.