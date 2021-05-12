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    У центрі Києва обмежено рух транспорту: де і чому

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    Михайлівська площа у Києві - У центрі Києва обмежено рух транспорту: де і чому
    Михайлівська площа у Києві
    Фото: Олег Леусенко, livejournal.com

    На Михайлівській площі триває поточний ремонт

    Сьогодні, 12 травня, до 17:00 на Михайлівській площі частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Обмеження пов’язані з тим, що на Михайлівській площі триває поточний ремонт: оновлюють покриття автопроїзду між вул. Великою Житомирською і вул. Михайлівською.

    Зазначається, що під час ремонту рух транспорту обмежено частково.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Оновлюють покриття автопроїзду між вул. Великою Житомирською і вул. Михайлівською
    Оновлюють покриття автопроїзду між вул. Великою Житомирською і вул. Михайлівською

    Раніше повідомлялося, що 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

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    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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