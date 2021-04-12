Масштабний ремонт і величезні затори. Київ оновлює Кільцеву дорогу (фото)

Київ розпочав ремонт ділянки Кільцевої дороги, яка ще донедавна була на балансі Київської області

У суботу, 10 квітня, Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Загальна протяжність ділянки ремонту складає 2,93 км. Розпочався капітальний ремонт з основи – прокладання дощової каналізації. Це 4775 м нових інженерних мереж, адже на сьогодні дощова каналізація на ділянці від вул. Ватутіна до Одеської площі повністю відсутня.

У рамках капітального ремонту буде влаштована нова основа дорожнього одягу та тришарове асфальтобетонне покриття площею 145,185 тис. кв. м. Також відремонтують тротуари і облаштують велодоріжку. Крім того, капітальний ремонт включає оновлення трьох світлофорних об’єктів, встановлення бар’єрної огорожі та восьми павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту.

Освітлюватимуть вулицю енергоощадні LED-ліхтарі, які встановлять на 260 нових опорах. Крім того, для комфорту місцевих мешканців уздовж магістралі встановлять шумозахисні екрани довжиною 1283 м та озеленять прилеглу територію.

Варто зазначити, що ще донедавна ця й інші ділянки Київського напівкільця перебували на балансі Київської області. За технічним станом ця ділянка Кільцевої дороги була однією з найгірших. Про це говорять численні скарги киян, які надходили до Контактного центру міста Києва 15-51. Передали цю ділянку Кільцевої дороги місту лише торік.

Через ремонт на Кільцевій дорозі спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps.

На значній частині Київського напівкільця, яка раніше була на балансі міста, виконано масштабні капітальні ремонти, зокрема, відремонтовано просп. Академіка Палладіна, вул. Заболотного, Кільцеву дорогу від просп. Перемоги до вул. Микільської.

Як повідомлялося, вранці 11 квітня на дорогах Києва утворились затори. Зокрема серйозно ускладнено рух транспорту на Кільцевій дорозі.