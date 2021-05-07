Києвом не проїхати: де триває ремонт доріг (фото)

Дорожній сезон у Києві в розпалі

У Києві тривають капітальні ремонти доріг. Зокрема, розпочався новий етап робіт на проспекті Степана Бандери і оновлення шляхопроводу через р. Либідь. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Зміни на проспекті Степана Бандери помітні. Де ще кілька тижнів тому виконували масштабні дорожні роботи – нині їздить транспорт. Так, відкрито проїзд на ділянці від просп. Оболонського до розв’язки біля залізничної станції «Зеніт» у напрямку вул. О. Теліги. Натомість оновлювати розпочали сусідню сторону магістралі», – повідомив в.о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

Роботи на цій частині планують завершити до 31 травня.

Капітальний ремонт триває на Кільцевій дорозі. Магістраль, фактично, будують із нуля. Наразі облаштовують основу проїжджої частини – піщано-щебеневу подушку.

«Нові тротуари і велодоріжки будують на вул. Чорнобильській і Борщагівській. Значну частину робіт на цих об’єктах уже виконали. На вул. Милославській активно ремонтують кільцеву розв’язку на перехресті з вул. Радунською. Також там прокладають нові інженерні мережі, зокрема, підземні кабелі освітлення», – зазначив Федоренко.

Розбирають конструкції споруди на шляхопроводі на вул. Льва Толстого через залізницю. Капітальний ремонт розпочали і на сусідньому шляхопроводі – через р. Либідь. На цій споруді повністю замінять прогонову будову. Замість залізобетонних балок змонтують сталево-залізобетону конструкцію. Згодом розпочнеться капітальний ремонт і вул. Льва Толстого. Роботи виконають у комплексі, аби не обмежувати рух кілька разів.

Цілодобово триває ремонт на Індустріальному шляхопроводі. На споруді в’яжуть новий армований каркас для монолітної плити. Оновлюють балки, колони й інші елементи споруди.

Не зупиняється ремонт Новокостянтинівського шляхопроводу. Нині там демонтують старе перильне огородження й монолітну плиту.

Раніше повідомлялося, що 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.