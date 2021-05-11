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    У Києві розпочинається ремонт ще одного «втомленого» шляхопроводу

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    Під час робіт рух буде обмежено частково - У Києві розпочинається ремонт ще одного «втомленого» шляхопроводу
    Під час робіт рух буде обмежено частково
    Фото ілюстративне

    Рух шляхопроводом на вул. Бойчука обмежать на десять днів

    Із 08:00 12 травня до 22 травня на шляхопроводі на вул. Бойчука через залізницю буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На шляхопроводі на вул. Бойчука над залізницею розпочинається ремонт. Оновлюватимуть залізобетонні конструкції, асфальтове покриття. Працюватимуть у напрямку вул. Саперно-Слобідської.

    Під час робіт рух буде обмежено частково.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Раніше повідомлялося, що 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

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    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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