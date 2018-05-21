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    У центрі Києва оновлено квітковий годинник (фото)

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    Квітковий годинник на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні
    Квітковий годинник на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні

    Відкриття квіткового годинника відбудеться у середу,

    Завершено роботи з оновлення квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва.

    Цьогоріч годинник прикрасили петриківським розписом. Квітковий орнамент розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової. 

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    У центрі Києва оновлено квітковий годинник (фото)
    У центрі Києва оновлено квітковий годинник (фото)
    У центрі Києва оновлено квітковий годинник (фото)
    У центрі Києва оновлено квітковий годинник (фото)
    У центрі Києва оновлено квітковий годинник (фото)

    Квітковим оформленням схилу займалося Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Печерського району.

    «Квіткове панно площею понад 300 квадратних метрів присвячено національним символам України: гілки калини з бегонії та альтернантери, жовто-блакитна стрічка з агератуму та колеусу, квітка з тагетісу та рожевої бегонії; циферблат - монопосадка яскраво-червоної бегонії та стилізовані зірки Євросоюзу на синьо-жовтому тлі з декоративної мульчі. Загалом висаджено близько 20 000 одиниць квіткової розсади», - повідомили «зеленбудівці».

    Відкриття квіткового годинника відбудеться у середу, 23 травня.

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