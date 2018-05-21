У центрі Києва оновлено квітковий годинник (фото)

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Квітковий годинник на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні

Відкриття квіткового годинника відбудеться у середу,

Завершено роботи з оновлення квіткового годинника на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва.

Цьогоріч годинник прикрасили петриківським розписом. Квітковий орнамент розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.

«Наш квітковий годинник завжди показує щасливу годину!» - повідомили у КО «Київзеленбуд».

Квітковим оформленням схилу займалося Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Печерського району.

«Квіткове панно площею понад 300 квадратних метрів присвячено національним символам України: гілки калини з бегонії та альтернантери, жовто-блакитна стрічка з агератуму та колеусу, квітка з тагетісу та рожевої бегонії; циферблат - монопосадка яскраво-червоної бегонії та стилізовані зірки Євросоюзу на синьо-жовтому тлі з декоративної мульчі. Загалом висаджено близько 20 000 одиниць квіткової розсади», - повідомили «зеленбудівці».

Відкриття квіткового годинника відбудеться у середу, 23 травня.