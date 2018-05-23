У центрі Києва презентували оновлений квітковий годинник (фото)

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Квітковий годинник у центрі Києва

Для оформлення годинника висаджено більше 20 тисяч квітів

Сьогодні, 23 травня, у центрі Києва презентували оновлений квітковий годинник біля Майдану Незалежності на схилі вздовж алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва.

Цьогоріч годинник прикрасили петриківським розписом. Квітковий орнамент розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.

Над квітковим оформленням схилу більше тижня працювали фахівці Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району.

«Квітковий годинник розташований у центрі міста і є однією з родзинок нашої столиці. Загальна площа квіткового годинника - понад 300 квадратних метрів», - розповіла в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Наталія Бєлоусова.

Композиція присвячена національним символам України. Тут і гілки калини з бегонії та альтернантери, синьо-жовта стрічка з агератуму та колеусу, квітка з тагетісу та рожевої бегонії; циферблат - з яскраво-червоної бегонії та стилізовані зірки Євросоюзу на синьо-жовтому тлі з декоративної мульчі.

Загалом для оформлення годинника висаджено більше 20 тисяч квітів.