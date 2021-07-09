У центрі Києва пройде День вуличної музики

День вуличної музики одночасно відбувається в десятках міст та населених пунктах у всій Україні

Взяти участь в одноденному музичному фестивалі можуть усі охочі

У суботу, 10 липня, у центрі столиці пройде фестиваль «День вуличної музики».

Захід триватиме із 12:00 до 21:00 на Пейзажній алеї, біля Національного музею історії України та вздовж алеї Художників, на Володимирській гірці, майданчику біля пам’ятника Данте Аліг’єрі та майданчику в районі Андріївського узвозу, 5/31. Таку ініціативу ГО «Логістичний штаб» підтримано розпорядженням КМДА № 1519.

День вуличної музики – це найбільший одноденний музичний фестиваль родом із Литви, який із 2014 року одночасно відбувається в десятках міст та населених пунктах у всій Україні. Взяти участь у ньому можуть усі охочі.

День вуличної музики – безкоштовний та некомерційний волонтерський проєкт, який сім років поспіль відбувається винятково завдяки внескам доброчинців.

Цього року фестиваль відбудеться в новому форматі unplugged picnic summer & autumn edition – 10 липня та 2 жовтня. Програма свята постійно оновлюється. Усі подробиці та актуальні новини свята – за посиланням:https://streetmusic.com.ua/program

Як відомо, у Києві на території ВДНГ кілька днів триватиме музичний фестиваль Atlas Weekend.

Фестиваль проходить 5-11 липня. Серед цьогорічних хедлайнерів – Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало хвилю незадоволення.

У зв'язку з сильним шумом, який не стихає після 23:00, кияни закликають перенести проведення музичного фестивалю Atlas Weekend із території ВДНГ на іншу локацію.



