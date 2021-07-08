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    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)

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    Дмитро Разумков - Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Дмитро Разумков
    Фото: Atlas Weekend

    Глава парламенту приєднався до відпочинку на Atlas Weekend Friends Edition

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав локації ВДНГ, де цими днями проходить музичний фестиваль Atlas Weekend.

    Як йдеться на сторінці організаторів, глава парламенту приєднався до відпочинку на Atlas Weekend Friends Edition та поспілкувався із засновником фестивалю Дмитром Сидоренком.

    У соцмережах показали кілька світлин, де Разумков разом з дружиною Юлією та старшим сином Олександром прогулюється локаціями ВДНГ.

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    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)
    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)

    У коментарях люди пишуть, що бачили спікера на фестивалі, однак не повірили власним очам.

    Як відомо, у Києві на території ВДНГ кілька днів триватиме музичний фестиваль Atlas Weekend.

    Фестиваль проходить 5-11 липня з дотриманням всіх карантинних обмежень. Серед цьогорічних хедлайнерів - Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало вже хвилю незадоволення.

    Упродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації. Охочі зможуть зробити щеплення від Covid-19 у павільйоні №9 за попереднім записом.

    Як повідомлялося, Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів України. Заснований у 2015 році, відбувається у Києві щороку в першій половині липня.

    До слова, через Atlas Weekend столичний транспорт змінив режим роботи: розклад руху.

    Медіагрупа StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука відреагувала на скандал зі співаком Melovin, який на сцені Atlas Weekend зізнався, що він бісексуал. Артист поцілував модель Маргариту Верховцеву, яка є лесбіянкою, а потім злився в пристрасному поцілунку з чоловіком. Натомість цей момент не потрапив в ефір.

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    Теги: Київ свята фестиваль сім'я Дмитро Разумков
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    Разумков з дружиною та сином «пофестивалили» на Atlas Weekend (фото)