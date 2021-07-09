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    Сьогодні київське метро працюватиме на годину довше

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    Після завершення концертів можливе обмеження на вхід станції &laquo;Виставковий центр&raquo;&nbsp; - Сьогодні київське метро працюватиме на годину довше
    Після завершення концертів можливе обмеження на вхід станції «Виставковий центр» 
    Фото з відкритих джерел

    На час проведення фестивалю Atlas Weekend столичний транспорт змінив режим роботи

    У п’ятницю, 9 липня, роботу столичного метрополітену буде подовжено на годину через проведення фестивалю Atlas Weekend. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Адміністрація метрополітену попереджає, що можливе обмеження (не закриття) на вхід станції «Виставковий центр» після завершення концертів.

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності! Закликаємо дотримуватися маскового режиму!» – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, у Києві на території ВДНГ кілька днів триватиме музичний фестиваль Atlas Weekend.

    Фестиваль проходить 5-11 липня. Серед цьогорічних хедлайнерів – Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало хвилю незадоволення.

    На час проведення Atlas Weekend столичний транспорт змінив режим роботи.

    У зв'язку з сильним шумом, який не стихає після 23:00, кияни закликають перенести проведення музичного фестивалю Atlas Weekend із території ВДНГ на іншу локацію

    Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів України. Заснований у 2015 році, відбувається у Києві щороку в першій половині липня.

    Теги: Київ громадський транспорт метро фестиваль
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    Сьогодні київське метро працюватиме на годину довше