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    У Києві стартував фестиваль Atlas Weekend

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    Цьогоріч&nbsp;Atlas Weekend пройде в оновленому форматі - У Києві стартував фестиваль Atlas Weekend
    Цьогоріч Atlas Weekend пройде в оновленому форматі
    Фото з відкритих джерел

    У перший та другий день вхід на фестиваль безкоштовний

    У понеділок, 5 липня, на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend в оновленому форматі.

    Як зазначила на пресконференції з приводу відкриття фестивалю директорка Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан, завдяки підтримці міської влади 5-6 липня Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно.

    «Мені дуже приємно, що протягом найближчих шести днів Київ стане музичним центром Європи. Столична влада посприяла, аби перший та другий день фестивалю були безкоштовними. Тому кожен охочий може долучитися до цього свята музики», – наголосила Юлія Хан.

    За словами директорки департаменту, на фестивалі встановили шість сцен, де музиканти виступатимуть у різних музичних жанрах.

    «Сьогодні на музичному фестивалі виступатимуть відомі музиканти. Для гостей музичного дійства це довгоочікувана подія, адже минулого року у зв’язку з коронавірусною хворобою захід не відбувся. Цьогоріч ми забезпечили комфортні умови для всіх охочих та створили спеціальні платформи для людей з особливими потребами», – зазначила Юлія Хан.

    За словами засновника Atlas Weekend Дмитра Сидоренка, цього року фестиваль має багато нововведень.

    «За останні два роки ми зробили більше, ніж за весь час проведення фестивалю, і на цьому зупинятися не будемо, оскільки у планах побити рекорди та ставати ще краще. Цього року вперше на території Atlas Weekend було відкрито пункти вакцинації, а квитки продавалися у Tik Tok. До того ж на фестивалі пройдуть зйомки фільму, прем‘єра якого відбудеться у лютому у всіх кінотеатрах країни», – наголосив Сидоренко.

    На Atlas Weekend 5 та 6 липня виступатимуть NK, Dorofeeva, «Друга ріка», «Скрябін & Юркеш», Alekseev, Злата Огнєвіч, Tarabarova, «Скай», «Mozgi» та інші. Хедлайнером фестивалю стане Народна артистка України Тіна Кароль.

    Фестиваль триватиме з 5 по 11 липня.

    З детальною програмою можна ознайомитися на офіційному сайті фестивалю.

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    Теги: Київ музика фестиваль Юлія Хан
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    У Києві стартував фестиваль Atlas Weekend