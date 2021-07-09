Багато шуму. Кияни просять перенести Atlas Weekend із ВДНГ

За словами киян, шум фестивалю не стихає вночі

Кияни закликають перенести проведення музичного фестивалю Atlas Weekend із території ВДНГ на іншу локацію. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради 8 липня.

Автор петиції Павло Кузнєцов зазначив, що «музичний фестиваль Atlas Weekend створює дуже багато шуму у навколишньому середовищі, зокрема, заважає мешканцям, що живуть у будинках неподалік проведення заходу, в окрузі до 1 кілометра».

За словами киян, шум фестивалю не стихає після 23:00, як це обмежує закон, а продовжується майже всю ніч.

«Потужний звук призводить до людської втоми, люди недосипають, а цей стан може бути загрозою життю, особливо у людей певних професій. Діти також реагують на підвищений шум, пригнічується їхня психіка», – вказує автор петиції.

Крім того, за його словами, музичний шум має негативний вплив на навколишнє середовище: «На території ВДНГ розташовані зелені зони, сам комплекс є частиною Голосіївського лісу, де мешкають птахи та тварини».

Перенесення Atlas Weekend в інше місце дозволить зберегти живу природу унікального природного середовища у Києві, вважає автор петиції.

Як відомо, у Києві на території ВДНГ кілька днів триватиме музичний фестиваль Atlas Weekend.

Фестиваль проходитиме 5-11 липня з дотриманням всіх карантинних обмежень. Серед цьогорічних хедлайнерів – Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало хвилю незадоволення.

Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів України. Заснований у 2015 році, відбувається у Києві щороку в першій половині липня.