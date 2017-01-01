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    У центрі Києва земля уходить з-під ніг (фото)

    Люк каналізації провалився під землю
    Сьогодні зранку у столиці біля виходу з метро «Хрещатик» ( на вулиці Інститутській) земля в буквальному розумінні почала уходити з-під ніг. На тротуарі з’явилася величезна яма, в яку провалився люк каналізації. Наразі ремонтників біля місця аварії не видно, втім сама яма вже огороджена для перехожих, щоб люди не травмувалися.
    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    <p>Яма в центрі Києва&nbsp;</p> <p>Фото: Главком&nbsp;</p>

    Яма в центрі Києва 

    Фото: Главком 

    Люк каналізації провалився під землю

    Сьогодні зранку у столиці біля виходу з метро «Хрещатик» ( на вулиці Інститутській) земля в буквальному розумінні почала уходити з-під ніг. На тротуарі з’явилася величезна яма, в яку провалився люк каналізації.

    Наразі ремонтників біля місця аварії не видно, втім сама яма вже огороджена для перехожих, щоб люди не травмувалися.

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    У центрі Києва земля уходить з-під ніг (фото)
    У центрі Києва земля уходить з-під ніг (фото)
    У центрі Києва земля уходить з-під ніг (фото)
    У центрі Києва земля уходить з-під ніг (фото)

    Як повідомлялося раніше, передноворічний тиждень буде теплим і «калюжним».

    За попередніми прогнозами, у ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 січня передбачається 0+5 градусів. «Опадів істотних - навряд, лише у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях та у північних районах Київської області можливий невеликий дощ з мокрим снігом», - сказала синоптик.

    За даними синоптиків, у Києві в ніч на 1 січня очікується 0-2 градуси морозу. вдень 0+2 градуси. Без істотних опадів.

     

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