У центрі Києва з’явиться гігантська сніжинка



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Головна новорічна ялинка країни буде встановлена на Софійській площі Фото: Folk Ukraine

Діаметр сніжинки становитиме 16 метрів

Під час новорічно-різдвяних свят містечко на Софійській площі з назвою «Країна північного сяйва» буде прикрашати величезна сніжинка.

Про це в інтерв'ю 44.ua розповів організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

«Серед новинок цього року варто згадати про гігантську сніжинку на Софії, діаметр якої складе 16 метрів. Цей об'єкт, який ми прикрасимо 12 оленями, розмістять на висоті 6-8 метрів. Тому всі бажаючі зможуть стати під нею і загадати бажання. Ще буде хороша інсталяція із 40 сніжинок уздовж Володимирського проїзду, яка буде висвітлювати вулицю», - сказав Добруцький.

Крім того, організатори готові здивувати гостей ще одним нововведенням. Так, на головній ялинці, яку встановлять на Софійській площі, з'явиться інтерактивний світлодіодний екран, де відвідувачі зможуть записати своє побажання. Цікаво, що його почують відразу на двох площах.

Як повідомлялося, новорічну ялинку на Контрактовій площі у Києві планують урочисто запалити 15 грудня, на кілька днів раніше головної новорічної красуні, яку встановлять на Софійській площі.

Раніше стало відомо, як виглядатимуть на Новий рік і Різдво Контрактова і Софійська площі.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже монтують новорічне містечко.