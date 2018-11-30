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    Ялинка на Контрактовій площі засяє 15 грудня

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    <span>Ялинку на Контрактовій площі прикрасять у стилі Марії Приймаченко, іграшки матимуть форму звірів з картин художниці</span> - Ялинка на Контрактовій площі засяє 15 грудня
    Ялинку на Контрактовій площі прикрасять у стилі Марії Приймаченко, іграшки матимуть форму звірів з картин художниці

    Новорічна красуня на Софійській площі буде оформлена у два етапи

    Новорічну ялинку на Контрактовій площі у Києві планують урочисто запалити 15 грудня, на кілька днів раніше головної новорічної красуні, яку встановлять на Софійській площі.

    Про це в інтерв'ю 44.ua розповів організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

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    «Хочемо обидві ялинки привезти 8 грудня, встановимо їх за два дні. Що стосується головного новорічного дерева на Софійській площі, то воно буде оформлено в два етапи: у першій частині, 19 грудня, ялинка красиво засяє, але оформлення буде ще стриманим, а вже 31 грудня вона здивує всіх своєю яскравістю. Водночас на Контрактовій площі урочисте відкриття - зі святковим концертом та запаленням 22-метрової ялинки - розпочнеться 15 грудня», - сказав він.

    Добруцький зазначив, що на Подолі вже вивісили майже всі гірлянди, які святково засяють 15 грудня о 16:00, коли на площі з'явиться Святий Миколай і урочисто відкриє резиденцію.

    Раніше стало відомо, як виглядатимуть на Новий рік і Різдво Контрактова і Софійська площі.

    Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже монтують новорічне містечко.

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