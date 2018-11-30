Світлове 3D-шоу і фестиваль ілюмінацій: що чекає на киян на новорічні свята



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Інсталяції у вигляді фантастичних звірів розташують уздовж вулиці Петра Сагайдачного Фото: Folk Ukraine

Фестиваль ілюмінацій буде на Контрактовій площі

У новорічно-різдвяні свята в центрі Києва на Софійській площі гостей розважатимуть 3D-mapping-show.

Про це в інтерв'ю 44.ua розповів організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

«24 грудня буде представлений 3D-mapping на фасаді жовтого будинку, що на Софійській площі А 12 січня організуємо світлове шоу разом з телеканалом «1+1», який втілить мрії дітей в життя. 3D-mapping буде присвячено два дні», - сказав Добруцький.

Крім того, як і в минулому році, в центрі Києва з'явиться фестиваль ілюмінацій. Тільки на цей раз його розмістять не на столичному Володимирському проїзді, а в резиденції Святого Миколая на Контрактовій площі. На місці ж ілюмінацій організатори обіцяють різноманітні атракціони для дітей. Також для малюків навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому курсуватиме новорічний експрес.

Як повідомлялося, новорічну ялинку на Контрактовій площі у Києві планують урочисто запалити 15 грудня, на кілька днів раніше головної новорічної красуні, яку встановлять на Софійській площі.

Раніше стало відомо, як виглядатимуть на Новий рік і Різдво Контрактова і Софійська площі.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже монтують новорічне містечко.