У Києві вже продають новорічні ялинки: ціни, де купити



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Зелену красуню можна купити у лісгоспі

Найдешевша сосна коштує 78 грн

У столиці вже розпочався продаж новорічних ялинок. Зокрема, купити зелену красуню можна у Святошинському лісопарковому господарстві.

«Святошинське ЛПГ розпочинає реалізацію новорічних ялинок, а саме ялини, сосни звичайної, ялини колючої та набір гілочок ялини», - йдеться в повідомленні лісгоспу.

Згідно з прасом, найдешевше коштує набір гілочок ялини (7-9 штук) – 45 грн. Далі за ціною йде сосна звичайна до 1 м – 78 грн. Ціни на ялинки стартують від 204 грн.





«Точка продажу знаходиться в серці нашого підприємства за адресою вулиця Святошинська, 24», - інформують у лісгоспі.

Його працівники сподіваються на свідомість громадян при придбанні ялинок та дуже просять не займатися браконьєрством.

Раніше повідомлялося, що громадяни можуть купувати ялинки прямо в державних лісгоспах.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже монтують новорічне містечко.