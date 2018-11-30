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    У Києві вже продають новорічні ялинки: ціни, де купити

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    <span lang="UK">Зелену красуню можна купити у лісгоспі</span> - У Києві вже продають новорічні ялинки: ціни, де купити
    Зелену красуню можна купити у лісгоспі

    Найдешевша сосна коштує 78 грн

    У столиці вже розпочався продаж новорічних ялинок. Зокрема, купити зелену красуню можна у Святошинському лісопарковому господарстві.

    «Святошинське ЛПГ розпочинає реалізацію новорічних ялинок, а саме ялини, сосни звичайної, ялини колючої та набір гілочок ялини», - йдеться в повідомленні лісгоспу.

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    Згідно з прасом, найдешевше коштує набір гілочок ялини (7-9 штук) – 45 грн. Далі за ціною йде сосна звичайна до 1 м – 78 грн. Ціни на ялинки стартують від 204 грн.


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    «Точка продажу знаходиться в серці нашого підприємства за адресою вулиця Святошинська, 24», - інформують у лісгоспі.

    Його працівники сподіваються на свідомість громадян при придбанні ялинок та дуже просять не займатися браконьєрством.

    Раніше повідомлялося, що громадяни можуть купувати ялинки прямо в державних лісгоспах.

    Нагадаємо, на Софійській площі у Києві вже монтують новорічне містечко.

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