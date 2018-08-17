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    У Чорнобильській зоні заблукали двоє білорусів

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    Затримані білоруси - У Чорнобильській зоні заблукали двоє білорусів
    Затримані білоруси

    У відношенні правопорушників було складено адміністративні протоколи

    Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС в районі села Паришів на Київщині 16 серпня було виявлено двох громадян республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію поза контрольно-пропускними пунктами на авто зі сторони Білорусі і були затримані працівниками поліції. Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

    Як пояснили правоохоронцям 36-річна жінка та 39-річний чоловік, вони незаконно перетнули кордон України, оскільки заблукали.

    У відношенні правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

    Вирішується питання про передачу даних громадян Білоруським прикордонникам.

    Нагадаємо, у середині липня у зоні відчуження ЧАЕС було затримано дві групи сталкерів – трьох киян 24, 25 та 25 років поблизу відселеного села Розсоха та двох 20-річних молодиків із Києва та Сум біля КПП «Дитятки».


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