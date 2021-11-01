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    У ЦУМі на Хрещатику відкрився пункт експрес-тестування на Covid-19

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    Вхід до пункту експрес-тестування&nbsp;зі сторони вулиці Богдана Хмельницького - У ЦУМі на Хрещатику відкрився пункт експрес-тестування на Covid-19
    Вхід до пункту експрес-тестування зі сторони вулиці Богдана Хмельницького
    Фото: Вечірній Київ

    Біля пункту експрес-тестування вже черга

    У Центральному універмазі на Хрещатику обладнали спеціальну зону, де можна зробити експрес-тестування на антиген. Вхід до пункту розміщений зі сторони вулиці Богдана Хмельницького, біля паркінгу, і зранку тут вже стояла невелика черга. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Результат можна отримати за 10 хвилин. В адміністрації ЦУМу розповіли, що вартість тесту складає 350 гривень. При собі охочий здати тест повинен обов’язково мати паспорт.

    «Попередньо за 4-5 годин радимо не використовувати назальні краплі та не промивати ніс водою», – зазначили в пункті тестування.

    Графік роботи пункту: з 10:00 до 22:00.

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    У ЦУМі на Хрещатику відкрився пункт експрес-тестування на Covid-19
    У ЦУМі на Хрещатику відкрився пункт експрес-тестування на Covid-19

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

    Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

    1 листопада в Києві знову величезні черги до пунктів вакцинації від Covid-19.

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    Теги: Київ карантин вакцинація коронавірус
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    У ЦУМі на Хрещатику відкрився пункт експрес-тестування на Covid-19