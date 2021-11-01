Перший день жорсткого карантину в Києві: величезні черги на щеплення й тести (фото, відео)

Із введенням у столиці нових обмежень охочих вакцинуватися значно побільшало

У понеділок, 1 листопада, в Києві знову величезні черги до пунктів вакцинації від Covid-19. Про це повідомляють кияни в соцмережі.

Зокрема, величезна черга спостерігається у Центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній. Перед входом стоять близько сотні людей.

Крім того, сьогодні також вишикувалися черги на здачу тестів на коронавірус. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби. Також заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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