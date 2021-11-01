Карантинні рейди в Києві. Як поліція перевіряє Covid-документи (фото, відео)

Рейди відбуваються у громадському транспорті та закладах харчування

1 листопада столичні правоохоронці почали проводити рейди у громадському транспорті міста. Вони перевіряють наявність Covid-сертифікатів.

Як це відбувається, показали журналісти «Еспресо». У тролейбуси та автобуси заходять декілька правоохоронців і починають перевірку.

Пасажири пред'являють Covid-сертифікати як у цифровому варіанті, так і у паперовому.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби. Також заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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