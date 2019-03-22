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    У дитсадочку під Києвом скандал: виховательку звинувачують у побитті дитини

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    У дитсадочку під Києвом скандал: виховательку звинувачують у побитті дитини

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    Поліція Вишгорода проводить досудове розслідування стосовно побиття дитини у приватному садочку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    До поліції звернувся мешканець Вишгорода із заявою щодо побиття дитини у приватному садочку.

    На даний час вихователька дитячого садочку, яку батьки звинувачують у побитті, відсторонена від виконання службових обов’язків.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

    Також свою перевірку проводить Вишгородський відділ освіти.

    До слова, нещодавно прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за три роки черга у дитячі садочки України зменшилася на 60 тисяч і становить трохи більше 30 тисяч.

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