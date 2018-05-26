У фан-зоні на Хрещатику відбувся «надзвичайний» матч (фотогалерея)

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Товариський матч між командами рятувальників Києва та області

Команди рятувальників о 6-й ранку грали у футбол у центрі Києва

У суботу, 26 травня, у фан-зоні на Хрещатику відбувся товариський матч між командами представників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві та ГУ ДСНС України у Київській області.

«Рятувальники неодноразово доводили свою схильність до звершення подвигів. На цей раз приводом а також натхненням став Фінал ліги чемпіонів УЕФА, який проходитиме у столиці вже сьогодні», - йдеться в повідомленні прес-служби столичного управління ДСНС.

Рятувальники пояснили, чому назвали звичайну гру у футбол подвигом: «…А тому, що грали надзвичайники у надзвичайних умовах: у 6:00 ранку, в суботу!».

«Обидва тайми пролетіли як мить. І час врешті визначив переможця. Ним стала дружба із рахунком 5:5», - додали вони.

Як повідомлялося, 25 травня на полі містечка «Фестивалю чемпіонів» на Хрещатику відбувся Турнір чемпіонів з міні-футболу. У ньому взяли участь легенди мадридського «Реала», легенди «Ліверпуля», збірна зірок Ліги чемпіонів і команда друзів Андрія Шевченка. Перемогу у турнірі поділили команда друзів Шевченка та легенди «Реала», які у фіналі зіграли внічию.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться фінальний матч футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18 між «Реалом» і «Ліверпулем».

І до столиці України напередодні масово почали з’їжджатися фанати обох клубів.

Уболівальники створюють у Києві створюють справжню атмосферу футбольного свята.

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