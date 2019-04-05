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    У гаражі в Києві вщент згоріли автомобіль і мотоцикл

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    У гаражі в Києві вщент згоріли автомобіль і мотоцикл

    На момент виникнення пожежі в приміщенні гаража знаходився його власник

    4 квітня о 19:21 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшла інформація про пожежу на території одного з гаражного кооперативу на вул. Кулібіна, що у Святошинському районі.

    На місце події виїхали рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

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    Як виявилось, пожежа виникла в автомобілі ВАЗ, який був розташований в одноповерховому цегляному гаражі. За попередніми даними, на момент виникнення пожежі в приміщенні гаража знаходився його власник, котрий викликав рятувальників й дочекався прибуття вогнеборців на вулиці. О 19:49 пожежу було ліквідовано.

    В результаті пожежі автомобіль та мотоцикл Dragon, котрий також знаходився в приміщенні гаража, вигоріли повністю, пошкоджено особисті речі та меблі, закопчено стіни та стелю приміщення.

    Жертв та постраждалих немає.

    Наразі причина виникнення пожежі з'ясовується.

    Як повідомлялося, 4 квітня сталася пожежа на вул. Іжевській, 2, що у Дарницькому районі столиці. Горів МАФ на площі 800 кв. м.

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