У гаражі в Києві вщент згоріли автомобіль і мотоцикл



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На момент виникнення пожежі в приміщенні гаража знаходився його власник

4 квітня о 19:21 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшла інформація про пожежу на території одного з гаражного кооперативу на вул. Кулібіна, що у Святошинському районі.

На місце події виїхали рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, пожежа виникла в автомобілі ВАЗ, який був розташований в одноповерховому цегляному гаражі. За попередніми даними, на момент виникнення пожежі в приміщенні гаража знаходився його власник, котрий викликав рятувальників й дочекався прибуття вогнеборців на вулиці. О 19:49 пожежу було ліквідовано.

В результаті пожежі автомобіль та мотоцикл Dragon, котрий також знаходився в приміщенні гаража, вигоріли повністю, пошкоджено особисті речі та меблі, закопчено стіни та стелю приміщення.

Жертв та постраждалих немає.

Наразі причина виникнення пожежі з'ясовується.

Як повідомлялося, 4 квітня сталася пожежа на вул. Іжевській, 2, що у Дарницькому районі столиці. Горів МАФ на площі 800 кв. м.