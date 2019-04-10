У Голосієві висадили сад магнолій (фото)



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Магнолії з'явилися в ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України

Деякі із сортів магнолій представлені у нашій країні вперше

Найбільший в Україні сад магнолій за кількістю сортів заклали в ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України.

До колекції 500 таксонів, що вже існують тут, додалося ще 50. Це 21 різновид традиційних магнолій та нових європейських сортів, а також азалії, рододендрони і бузки, які, безумовно, стануть окрасою ботсаду. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр».

Деякі з сортів рослин, які висаджували, представлені у нашій країні вперше.

«Університет тільки у цьогорічну лісокультурну кампанію висадив більш як 100 гектарів насаджень, і закладення саду магнолій — це, так би мовити, прекрасна принада, — каже ректор університету Станіслав Ніколаєнко. — Крім суто декоративного призначення і місця відпочинку, наш ботанічний сад — місце навчання і наукового пошуку».

Якщо подібні ініціативи підтримають кияни, представники бізнесу, то невдовзі наша столиця зможе повернути собі колишню славу одного з найзеленіших міст Європи.

Як повідомляв «Главком», у Києві наприкінці березня почали розцвітати прекрасні білі і рожеві магнолії.