У Києві почали розцвітати магнолії (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Магнолії у київському ботанічному саду Фото: Світлана Моголюк, Главком

Дерева магнолії почали цвісти у ботсаду ім. Фоміна

У Києві в останні дні березня почали розцвітати прекрасні білі і рожеві магнолії.

Помилуватися цими квітами можна, зокрема, у ботанічному саду ім. Фоміна, що знаходиться поблизу станції метро «Університет».

Кореспондентка «Главкома» побувала у ботсаду і сфотографувала прекрасні квіти магнолії.

Зазвичай у Києві у квітні починають цвісти дерева магнолії.

У Києві магнолії стали завозити і висаджуватися 1905 року. У 1938 році в путівнику «Київський Ботанічний сад ім. Фоміна» опублікували фотографію квітучої магнолії, яку в 1930 році саджанцем завезли з Німеччини. Зараз цій магнолії більше 80 років, і росте вона великим кущем висотою 4,5 метра, з діаметром крони 4,5 метра. Це одна з перших магнолій у Києві. Вона визначена як пам’ятка охорони природи місцевого значення. У 1948 році з Берліна була завезена магнолія c пурпурно-рожевими квітами. У наступні роки саджанці завозилися з Львівського і Ужгородського університетів. Так, завезене в 1957 році деревце, сьогодні досягло висоти 9,5 метрів з діаметром крони — 11.

У 1976 році в тому ж ботсаду Фоміна був закладений «Сад магнолій» на території близько 2 га з хорошим рельєфом. Тут зараз ростуть, цвітуть і плодоносять понад 150 примірників листопадних магнолій. До речі, в цьому ботанічному саду зібрано найбільшу в Україні колекцію листопадних магнолій, яка налічує 65 видів, гібридів і форм.

Великою кількістю квітучої магнолії в Києві також можна помилуватися і ботсаду Гришка на Печерську, в якому в 1966 році був закладений Сад магнолій. Зараз тут росте 10 видів цієї деревовидної рослини.