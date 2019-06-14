У Гостомелі під селищною радою невідомі спалили автомобіль (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Газель» згоріла повністю Фото: Нацполіція

В автомобілі перебували двоє чоловіків

У ніч на п’ятницю, 14 червня, на спецлінію «102» Ірпінського відділу поліції Київської області надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги поблизу Гостомельської селищної ради горить автомобіль.

Загорання сталося близько 4-ї години ранку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Прибувши на місце події та з’ясувавши усі обставини, слідчо-оперативна група встановила, що двоє невідомих осіб через відчинене вікно в салон автомобіля «Газель» д.н.з АІ 6045 АІ розпилили перцевий газ, після чого підпалили машину», - розповіли в поліції.

В автомобілі на той момент перебували двоє чоловіків. Потерпілі відсутні, «Газель» згоріла повністю.

Скоєний злочин кваліфікується за частиною 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна внаслідок підпалу).

Тривають слідчі та оперативні дії.

Нагадаємо, 13 червня увечері у Подільському районі Києва на вулиці Новокостянтинівській, 21 сталася пожежа: горіли склади на території промзони.