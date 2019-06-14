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    У Гостомелі під селищною радою невідомі спалили автомобіль (фото)

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    <p>&laquo;Газель&raquo; згоріла повністю</p> - У Гостомелі під селищною радою невідомі спалили автомобіль (фото)

    «Газель» згоріла повністю

    Фото: Нацполіція

    В автомобілі перебували двоє чоловіків

    У ніч на п’ятницю, 14 червня, на спецлінію «102» Ірпінського відділу поліції Київської області надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги поблизу Гостомельської селищної ради горить автомобіль. 

    Загорання сталося близько 4-ї години ранку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Прибувши на місце події та з’ясувавши усі обставини, слідчо-оперативна група встановила, що двоє невідомих осіб через відчинене вікно в салон автомобіля «Газель» д.н.з АІ 6045 АІ розпилили перцевий газ, після чого підпалили машину», - розповіли в поліції.

    В автомобілі на той момент перебували двоє чоловіків. Потерпілі відсутні, «Газель» згоріла повністю.

    Скоєний злочин кваліфікується за частиною 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна внаслідок підпалу).

    Тривають слідчі та оперативні дії.

    Нагадаємо, 13 червня увечері у Подільському районі Києва на вулиці Новокостянтинівській, 21 сталася пожежа: горіли склади на території промзони.

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